MN - Novellino: "Milan squadra giovane e con qualità, merita un posto in Champions"

L'ex rossonero Walter Novellino, contattato dalla redazione di MilanNews.it, si è espresso così sul momento dei rossoneri e la corsa Champions in Serie A:

Cambiamo argomento. La sconfitta col Sassuolo ha complicato le corsa Champions: come l'ha visto il Milan?

"A me non è dispiaciuto, assolutamente. Forse c’è stata un po’ di leggerezza, ma fin quando ha avuto le forze il Milan ha giocato una buona gara. C’è grande dispiacere, ma sono convinto che la squadra, per quello che ha fatto e quello che sta facendo, merita un posto in Champions".

Adesso diventano determinanti gli scontri diretti, che per il Milan saranno Lazio, Juventus e Atalanta.

"A questo punto sì. Io punto sul Milan, ha una squadra giovane e sta bene. Ha qualità, a centrocampo c'è un giocatore straordinario come Kessie, Bennacer ha recuperato, Tomori mi sembra bene. Io ho fiducia".