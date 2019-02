MN - Oddo: "Milan, il quarto posto rispecchia le aspettative. Ai rossoneri serve tempo"

Tra gli ospiti dell’evento benefico “United for Genova”, è presente anche l’ex terzino milanista Massimo Oddo. Queste le sue dichiarazioni sui rossoneri raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Credo che il Milan stia facendo il suo percorso. Quando una squadra si rifonda da zero serve tempo. Non è semplice, questa squadra si è rinnovata non solo negli uomini ma anche nella società. Ci vorrà ancora più tempo. Ci sono squadre che hanno anni di preparazione, come il Napoli che non so se sia superiore al Milan ma ha la preparazione per arrivare a questo momento. I rossoneri sono quarti in classifica e quindi direi in linea con le aspettative”