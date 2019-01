MN - Onofri: "Mi aspetto una bella partita contro la Roma, ora c'è un Milan vero"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Claudio Onofri ha parlato della prossima sfida contro la Roma: "Mi aspetto una bella partita. Il Milan è in crescita, mentre la Roma ha investito su tanti giovani forti che non possono dare risultati subito, ma sono molto interessanti. I giallorossi hanno voluto creare una rosa con tanti giovani, mi piace come progetto. Se questi giovani sono in giornata, possono mettere in difficoltà il Milan. Va detto che ora però c'è un Milan vero, quindi mi aspetto una partita spettacolare".