MN - Onofri: "Piatek pagato troppo? No, anzi. Il Genoa lo ha venduto a poco"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, Claudio Onofri ha parlato così dell'investimento fatto dal Milan per Piatek. "Pagato troppo? Per me il Genoa lo ha venduto a poco. Il mio è un discorso puramente teorico, ma se lui avesse fatto nel Genoa altri 8-9 gol nel girone di ritorno, in estate lo avresti venduto a 50 milioni o anche di più. Quindi, il Milan per me ha fatto un affare. Va detto che comunque anche il Genoa ha fatto un affare visto che ha fatto una mega plusvalenza in appena sei mesi".