MN - Ordine: "Non sono convinto che Maldini accetterà la proposta di Gazidis. Gattuso ha dato tutto per il Milan"

Intervenuto a Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha dichiarato:

Sul futuro di Maldini: "Maldini deve decidere cosa fare da grande e quindi decidere se acettare o meno la proposta di Gazidis. Io sinceramente non sono molto convinto che alla fine Maldini accetterà. Il nodo è questo: Maldini ha l'esperienza per avere in mano la totale responsabilità dell'area tecnica? Secondo me no, quindi sarebbe fondamentale avere attorno una squadra importante che gli dia una mano. Io se fossi Paolo accetterei la proposta di Gazidis".

Sull'addio di Gattuso: "Rino si è speso interamente per il Milaa sia nei confronti della squadra che della società".

Su De Zerbi: "Sarebbe una scelta molto coraggiosa, quasi folle. Però De Zerbi ha alcune caratteristiche interessanti per il club rossoneoro: innanzitutto è cresciuto nel Milan, è in grado di andare avanti con il 4-3-3 di Gattuso, sa lavorare con i giovani e infine le sue squadre giocano un bel calcio".

Sul nuovo Milan: "Questa squadra non deve essere rivoluzionata, ma solo ritoccata e migliorata. Bisogna capire come vorranno fare questo Gazidis e gli altri dirigenti".