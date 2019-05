MN - Ordine sull'ipotesi De Zerbi: "Sarebbe una scelta coraggiosa, ma ha alcune caratteristiche interessanti per il Milan"

In merito all'ipotesi di vedere De Zerbi sulla panchina del Milan, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Sarebbe una scelta molto coraggiosa, quasi folle. Però De Zerbi ha alcune caratteristiche interessanti per il club rossonero: innanzitutto è cresciuto nel Milan, è in grado di andare avanti con il 4-3-3 di Gattuso, sa lavorare con i giovani e infine le sue squadre giocano un bel calcio".