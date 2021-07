MN - Pagni: "Avere Bakayoko quarto di centrocampo sarebbe positivo"

Nell'ultimo periodo un nome caldo per il calciomercato rossonero è ancora una volta quello di Tiemoue Bakayoko. Ne ha parlato con noi il giornalista Luca Pagni:

Bakayoko è un colpo da fare?

"Se non è eccessivamente costoso sì. È uno che accetta la panchina, o comunque ha la logica di dire “non sono una riserva e quando entro sono un titolare”. Avere Bakayoko quarto di centrocampo sarebbe positivo. Meite, tutto sommato, il suo l’ha fatto, ha sbagliato un paio di partite, ma nelle ultime gare era anche in crescendo. Bakayoko ha dimostrato grande duttilità, nel Milan fece una bella stagione. È forte fisicamente e mi sembra un giocatore con la testa".

Cos'è questa storia che il Chelsea rinnova unilateralmente i contratti dei giocatori?

"Il Milan con Giroud fa bene a dire “noi accordi col Chelsea non ne facciamo, ci pensa il giocatore”. Queste battaglie le hanno fatte anche con Conte: la questione poi finì in tribunale. È una mentalità anglosassone, una logica molto “protestante” in cui si va spesso per vie legali. Il Chelsea lo fa, non è la prima volta".