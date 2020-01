MN - Pagni: "Disfatta di Bergamo è stata devastante a livello di immagine"

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Milannews.it, Luca Pagni, noto giornalista de 'La Repubblica' ha commentato così l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic: “L’operazione Ibrahimovic si fa perché economicamente ha un impatto relativo, nel senso che ha solo l’ingaggio, ma è un parametro zero. La disfatta di Bergamo è stata devastante a livello di immagine, perché ha messo completamente a nudo la differenza tra una squadra che gioca la Champions League e fa un calcio di tipo europeo e chi, invece, non la gioca. Inoltre ha messo a nudo la fragilità di un percorso incentrato quasi esclusivamente sui giovani, che necessita di tempo. Presentarsi a San Siro con la Sampdoria senza un colpo di impatto sarebbe stato deleterio per tutto l’ambiente. L’anno scorso, invece, il Milan era in una situazione diversa di classifica e aveva più credito. In più la stagione scorsa c’era un simbolo, un carattere forte in panchina come Gattuso. Zlatan al Milan rappresenta una sorta di allenatore in campo, che sa farsi rispettare all'interno dello spogliatoio e aiuta i tanti giovani nella propria crescita. Ibra è molto importante anche dal punto di vista del marketing, degli sponsor e dei social: è un grandissimo personaggio del calcio degli ultimi anni".