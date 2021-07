MN - Pagni: "Giroud per il gioco del Milan va bene, lo prenderei"

Il tema vice Ibra è sempre presente in casa Milan, con Giroud che è uno nomi che piacciono di più ai rossoneri. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con il giornalista Luca Pagni:

A proposito di Giroud: è l'uomo giusto per l'attacco del Milan?

"Andava preso a gennaio anche spendendo dei soldi, perché avrebbe consentito di stare più a contatto con l’Inter. Adesso lo prenderei, assolutamente sì, perché ha più o meno le stesse caratteristiche di Ibrahimovic. Quando è riuscito a giocare con continuità ha sempre fatto gol. In Nazionale ha perso il posto perché c’era un Benzema abbastanza in forma, ma questo ha costretto la Francia a giocare in modo diverso: Giroud permetteva ai francesi di giocare con due ali velocissime, un po’ più in contropiede. Per il gioco del Milan va bene, è bravo anche negli scambi. Anche lui è un giocatore con la testa, e questo è importante. Ripeto, mi sarebbe piaciuto vederlo prima, ma lì c’è stato un po’ il braccino corto di Elliott. Però le proiezioni dicono che il Milan, l’anno prossimo, se riaprono gli stadi e se magari riuscirà a passare il girone di Champions, può avere i conti in pareggio, e non mi pare che sia una cosa da disprezzare in questo periodo".