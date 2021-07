MN - Pagni: "Su Kessie il segnale va dato, una squadra deve avere dei punti forti"

Il giornalista Luca Pagni, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato della situazione di Franck Kessie, rapportata anche a quelle di Donnarumma e Calhanoglu: "Donnarumma è fortissimo, il migliore al mondo, ma una soluzione si è trovata e mi sembra che sia buona, anche se dobbiamo ancora vedere Maignan all’opera. Per quanto riguarda Calhanoglu, aveva un ruolo centrale nel gioco di Pioli, ma lo ha ben interpretato solo a sprazzi. È un giocatore sostituibile. Se poi non si troverà un sostituto, il Milan cambierà modo di giocare".

Se questo però accadesse con Kessie sarebbe un problema...

"Anche se dal Tottenham arrivasse un’offerta da 60 milioni? Se non arrivano offerte di quel tipo lì, allora sono d’accordo. Mentre con Donnarumma sarebbe stato come arrendersi alle richieste di Raiola, tanto è vero che l’unica proposta gliel’ha fatta il Paris Saint-Germain, ovvero l’unica squadra che può permettersi di fare quello che vuole, sia economicamente che politicamente... e mi fermo qui. L’unica, neanche in Premier gli davano quei soldi. Con Calhanoglu, invece, rischiavi comunque di tenere un giocatore che non è che avesse tutte queste richieste. Non a caso va in una squadra, l’Inter, che fa un'operazione favorevole per la situazione in cui si trova. I tifosi hanno capito. Su Kessie sono d’accordo: a meno che non arrivi una grande offerta, soldi che poi il Milan dovrebbe reinvestire, il segnale va dato. È stata davvero netta la sua superiorità fisica, ma pure la crescita che ha avuto come leader. Una squadra deve avere dei punti forti".