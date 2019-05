MN - Pasotto: "Il Milan credo che sia orientato su un tecnico italiano"

Marco Pasotto, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport e ha commentato così il futuro della panchina del Milan: "Serve un allenatore funzionale al progetto del club, che vuole valorizzare i giovani. Al momento, il Milan credo che sia orientato su un tecnico italiano, ma è chiaro che molto dipenderà anche da chi sarà il dt. La scelta non sarà solo sua ovviamente, ma la sua parola conterà molto. Bisogna aspettare la decisione di Maldini. Moncada è molto bravo nello scouting, ma non credo sia pronto per guidare l'area tecnica. Una sua promozione è stata ipotizzata, ma non come numero uno dell'area tecnica".