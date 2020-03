MN - Passerini: "Gazidis apprezza Pioli ma l'Europa è la condizione per rimanere"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di Pioli. Questa la domanda e la risposta:

In tutta questa situazione, c'è un allenatore come Pioli che ha un contratto fino a fine stagione: l'attuale tecnico rossonero ha chance di riconferma?

"La gestione di Pioli, soprattutto nel 2020, mi risulta che abbia colpito molto Gazidis quanto Elliott, in una situazione che definirei caotica dall'inizio della stagione. Pioli ha dimostrato con il suo buonsenso e con il suo profilo di individuo sereno e lucido di essere stato il professionista giusto in grado di ridare un senso ad una stagione che di senso non ne aveva più. La difficoltà nel prendere Rangnick combinato con l'apprezzamento reale da parte di Gazidis verso Pioli fa sì che il tecnico abbia delle chance da potersi giocare. L'Europa, però, è conditio sine qua non per far sì che Pioli possa giocarsi le proprie chance. Diversamente, senza coppe europee, il suo destino è segnato".