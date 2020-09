MN - Passerini: "Kessie è molto più costante e preciso, può crescere ancora"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA), il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato così di Franck Kessie: “A volte ci dimentichiamo che Kessiè ha 23 anni e siccome è molti anni che gioca in Italia, a volte diamo per scontato certi sui difetti che sono innegabili. Secondo me è un giocatore che riesce ad abbinare una quantità ad una buona qualità in maniera impressionante. Non è ancora nel pieno della maturità, è chiaro che deve ancora migliorare, ma ha un talento e una gestione del reparto enorme. Ho visto che è molto più costante, più preciso ma anche molto più costante. Deve eliminare qui momenti di corsa di troppo e deve essere più lucido nell’ultimo passaggio".