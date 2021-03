MN - Passerini: "La forza di questo Milan è che questa squadra riesce a ritrovarsi nelle difficoltà"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato della forza dei rossoneri nei momenti di difficoltà. Queste le sue parole: “Credo che la forza di questo Milan, ed è una qualità reale, è che questa squadra riesce a ritrovarsi nelle difficoltà. Credo che Pioli faccia bene a non forzare i giocatori tornati dall’infortunio per evitare delle ricadute. I “riservisti” di questa squadra, li chiamo così perché faccio fatica a trovare delle riserve, sono sempre stati all’altezza. Pioli deve tenere conto di questo. In questa squadra non c’è un Milan A e un Milan B, magari c’è sulla carta. C’è un dato che conferma ciò: la media dei punti delle partite con Ibrahimovic è di 2.20, mentre quella senza di lui è di 2.21, praticamente la stessa. Il Milan con o senza Ibra fa gli stessi punti”.