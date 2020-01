MN - Passerini: "Politano più versatile di Suso, è un profilo che ci sta in questo momento"

Carlos Passerini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha espresso la sua opinione sull'eventuale approdo di Politano in rossonero: "Non è assurdo vedere Politano a centrocampo a sinistra o come seconda punta: è un giocatore più versatile di quello che si pensa ed è diverso da Suso, che può giocare solo come ala destra. Politano forse ha meno talento puro di Suso, ma è un giocatore più adattabile. E' un profilo che ci sta in questo momento e ha ciò che serve al Milan in termini di esperienza".