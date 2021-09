MN - Passerini su Juve-Milan: "Se i rossoneri giocano come sanno mettono in difficoltà chiunque"

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Juventus-Milan: "Gara equilibrata? Eccome. Il Milan ha dimostrato contro il Liverpool e una volta di più di star crescendo in maniera significativa, che continua a migliorare grazie al lavoro di Pioli e della società; il mercato è stato estremamente positivo. Contro la Juve l'anno scorso si è vinto in maniera netta, perché quest'anno il Milan non dovrebbe riuscirci?! In campionato la Juve sta facendo molto fatica e certamente i bianconeri non possono permettersi di lasciare altri punti, ma quando il Milan gioca come sa può mettere in difficoltà qualsiasi avversario".