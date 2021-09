MN - Passerini su Rebic: "Ha qualità enormi, può essere l'anno buono per lui"

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Rebic: "Rebic ha qualità enormi, a me piace moltissimo. Ha, però, nella mancanza di continuità il suo difetto principale; lui non può permettersi di giocare 10 partite alla grande in un anno... È un giocatore dal quale è lecito attendersi tanto. Può essere l'anno buono? Sì, non è più un ragazzino; questo Milan sta crescendo come squadra e anche un singolo come Rebic potrebbe riuscire a sfruttare questa crescita collettiva. Ho delle buone sensazioni, anche per ciò che mi è stato raccontato dal punto di vista dell'atteggiamento nello spogliatoio e dell'approccio alla partita".