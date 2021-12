MN - Passerini sul girone d'andata: "Il Milan ha tanto margine di miglioramento"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul girone d'andata del Milan: "Do un 7,5. È un voto comunque alto perché il Milan è secondo in classifica e sta tenendo testa all'Inter - sin dall'estate candidata allo Scudetto -, ma non ho dato né 10 né 9, neanche 8 perché la flessione dell'ultimo mese ha guastato un po'. Il Milan ha tanto margine di miglioramento per fare nel girone di ritorno ciò che gli è mancato negli ultimi due mesi, cioè il piazzare l'accelerata e provare a puntare allo Scudetto".