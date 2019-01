MN - Passerini sul post-Higuain: "Fossi nel Milan prenderei subito Morata ma credo lui non sia convinto"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così dei possibili sostituti di Higuain: "Questa è probabilmente la parte più complessa, una soluzione per Higuain la si può trovare, quando c'è la volontà di tutti gli elementi in campo si può trovare per quanto complessa, ma il Milan deve trovare un sostituto. Su Morata io ho qualche perplessità, fossi il Milan andrei a prenderlo subito, è un giocatore che ha esperienza europea ed internazionale, ha meno gol di Higuain ma qualche anno in meno, ha voglia di rivalsa, ha bisogno di ripartire e riaccendere la propria carriera. Gli è sempre piaciuta l'Italia, ha una moglie italiana. E' un giocatore che andrei a prendere. Credo anche che in questo momento Morata però non sia così convinto del Milan, per le stesse ragioni per cui Higuain non è più tanto convinto di restare, forse si è accorto che la rinascita del Milan non è così rapida. Credo che il Milan stia accelerando per Piatek a gennaio, anche quella è una situazione che mi lascia un filo perplesso, perché potendo vorrei vedere il girone di ritorno del polacco prima di versare molto denaro per acquistarlo. Qualunque giocatore arriverà, se arriverà, il Milan farà comunque un'operazione con un prestito oneroso con riscatto".