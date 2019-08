MN - Passerini sulla sfida contro l'Udinese: "Mi aspetto di vedere un Milan che sarà ancora un po' più Gattusiano che Giampaoliano"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato così della prossima sfida contro l'Udinese, con cui i rossoneri inaugureranno la Serie A 19/20: "Mi aspetto di vedere un Milan che sarà ancora un po' più Gattusiano che Giampaoliano, soprattutto per quanto riguarda gli interpreti. Per stessa ammissione di Giampaolo, molti giocatori sono indietro, soprattutto i nuovi acquisti. Per la sua metodologia di allenamento, Giampaolo ha bisogno di tanto tempo e di stare vicino quotidianamente ai giocatori, di vederli e conoscerli. Questa incertezza sul mercato danneggia tutti, in particolar modo una squadra come il Milan, che ha un allenatore che sul campo lavora tanto. Giampaolo non è un gestore di uomini, ma un allenatore vero e proprio. Tornando al Milan che scenderà in campo a Udine, però, nel gioco qualcosa di diverso credo si sia già visto nel pre campionato".