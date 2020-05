MN - Pauluzzi (L'Equipe): "Kouassi è giovane ma ha già un buon minutaggio. Emergere nel PSG non è facile"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista dell'Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato di Kouassi (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE), giovane difensore del Psg finito sul taccuino del Milan. Questa la domanda e la risposta:

Il Milan dei giovani guarda molto al mercato francese, indubbiamente un vivaio molto interessante. Tra i prospetti interessanti, sicuramente, c’è Kouassi, classe 2002. Lo ritiene un giocatore già pronto al grande salto?

"Un 2002 che ha un buon minutaggio in una squadra come il PSG che è tra le migliori squadre a livello di rosa, che si allena con Marquinos e Thiago Silva come maestri, contro Neymar, Cavani, Icardi, Di Maria... Oltre al fatto che i settori giovanili francesi rimangono tra i migliori del mondo... Uno così sicuramente è davvero bravo, poi in un contesto diverso come quello del Milan sarebbe tutto da vedere. Il PSG trova sempre spazio per i giovani, non è una rosa di 25 campioni, ce ne sono 18 e poi alcuni giovani che si ritagliano il loro spazio e crescono prima di essere venduti".