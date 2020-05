MN - Pauluzzi (L'Equipe): "Louza è un giocatore di qualità ma un conto è giocare nel Nantes, un altro per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista dell'Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato di Louza (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE), giovane centrocampista del Nantes finito sul taccuino del Milan. Questa la domanda e la risposta:

Un altro nome sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Louza, centrocampista del Nantes. Quali sono le sue principali caratteristiche tecniche?

"Lo conosco pochissimo, non metto in dubbio le sue qualità. La Francia dopo il Brasile è il paese che esporta più giocatori, questo è molto significativo. Un conto però è giocare ed essere bravo nel Nantes, un conto è farlo nel Milan, non perché il livello dei rossoneri sia altissimo, però le esigenze dei tifosi sono sempre altissime nonostante il periodo difficile. Il pubblico di San Siro giustamente vuole risultati e buone prestazioni, quindi giocare in quello stadio è molto difficile per un giovane che viene dalla Ligue 1, davanti ad 80.000 spettatori e alla Curva Sud. Mentalmente potrebbe avere tante difficoltà com'è successo ad altri giocatori negli ultimi anni al Milan. E' un fattore da prendere in considerazione. Ok, costruiamo un Milan giovane, perché il periodo economicamente è duro e bisogna fare plusvalenze, ma il pubblico rimane quello degli anni di Ancelotti e così via...".