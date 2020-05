MN - Pauluzzi (L'Equipe): "Per Kalulu la chiamata di Maldini potrebbe essere un fattore determinante"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista dell'Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato di Kalulu (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE), giovane terzino del Lione finito sul taccuino del Milan. Questa la domanda e la risposta:

Nei giorni scorsi abbiamo letto del contatto tra Maldini e Kalulu, giovane esterno del Lione che è rimasto sedotto dal discorso della leggenda rossonera. Esiste una trattativa tra il club e il giovane esterno destro e se sì in che fase è?

"Posso dire che per un giovane francese Maldini rimane Maldini, è un'icona mondiale, per cui quando ti chiama lui, come con Theo Hernandez, può essere un fattore che fa la differenza per firmare col Milan".