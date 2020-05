MN - Pauluzzi (L'Equipe): "Si è parlato tanto di Theo in Francia. In nazionale ci sono delle gerarchie ma possono cambiare"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista dell'Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato di Theo Hernandez (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE), autentico protagonista della complicata stagione rossonera. Questa la domanda e la risposta:

Come è stato recepito in Francia l’exploit di Theo Hernandez con la maglia del Milan?

"Se n'è parlato abbastanza in Francia, un terzino sinistro che segna così tanto per forza dà all'occhio. E' un ruolo non scoperto nella Nazionale francese, ma le gerarchie possono cambiare. C'è Digne e suo fratello Lucas che si è infortunato, quindi se ne parla in questa prospettiva".