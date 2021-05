MN - Pauluzzi su Maignan: "Questa è stata la stagione della sua maturità, è un portiere moderno"

In merito alle caratteristiche tecniche di Mike Maignan, Valentin Pauluzzi, corrispondente italiano per France Football e L'Equipe, ha spiegato a Milannews.it: "E’ sempre stato convinto che avrebbe potuto fare carriera nel mondo del calcio anche in un altro ruolo proprio perchè molto tecnico. E’ molto bravo con il pallone e tecnicamente è sicuramente un portiere moderno capace di giocare con i piedi. Questa è stata la stagione della sua maturità. E’ stato praticamente perfetto e ha sbagliato pochissimo, forse solo un errore. Questo quindi è il momento giusto per lui per spiccare il volo. E’ un giocatore molto deciso e che ha le idee chiare su quello che vuole. E’ molto forte nel posizionamento sulla linea di porta, ha grande capacità di fare le scelte giuste soprattutto nelle uscite basse. Sa occupare benissimo gli spazi nella porta ed è un grande leader difensivo".

