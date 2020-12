MN - Pauluzzi: "Thauvin è un campione del mondo, può essere una buona occasione"

Intervistato da MilanNews.it, il giornalista francese Valentin Pauluzzi ha parlato così di Florian Thauvin, esterno del Marsiglia col contratto in scadenza nel mirino dei rossoneri.

Maldini nelle scorse settimane ha parlato di Florian Thauvin. È un profilo da Milan? “È un campione del mondo, non dimentichiamolo. È uno dei pesci grossi, come si dice in Francia, che andrà in scadenza. Ha una carriera discontinua, alterna picchi alti a momenti in cui si scoraggia, è difficile da inquadrare. Ovviamente le potenzialità ci sono e sarebbe funzionale tatticamente. Può essere uno dei tre trequartisti, lì hai bisogno di almeno sei giocatori dello stesso livello. Thauvin può essere una buona occasione, soprattutto se il Milan rimane fra le prime quattro. Poi torniamo anche al discorso di Maldini, se lo dovesse chiamare lui farebbe la differenza”.