MN - Preziosi: "Soddisfazione per Piatek, lo abbiamo venduto alla cifra giusta. Credo farà più di 35 gol"

Enrico Preziosi è stato intervistato da MilanNews.it al termine dell'assemblea di Serie A.

Su Piatek e il suo impatto al Milan: "Sì, me l'aspettavo, altrimenti non l'avrei venduto a quelle cifre. E' un giocatore importante, molti genoani non sono contenti, posso capirli, ma era una operazione che si doveva fare e l'abbiamo fatta. A me non sorprende, in una squadra con più soluzioni in attacco può esprimersi al meglio. Il Milan ha più soluzioni di noi, credo che andrà oltre i 35 gol in gare ufficiali".

Sul possibile rimpianto di aver venduto il polacco: "Soddisfazione di aver venduto un giocatore che sta facendo bene, come quando un sarto vende un abito fatto bene ed è contento. Abbiamo preso dei soldi, per alcuni sono pochi ma per noi sono giusti. Auguro a Piatek e al Milan i successi che si meritano".

Sulle scommesse vinte sul mercato: "C'è un lavoro dietro, ci godiamo questo momento fortunato ma quelli che abbiamo scelto li abbiamo presi pensando fossero giocatori adatti per il nostro calcio".

Su quanto può valere Piatek: "Credo che il Milan debba valorizzare il suo asset, noi facciamo fatica a rifiutare certe offerte".

Sul VAR: "E' strano che dopo la chiamata del VAR sia stato confermato il rigore. Forse il sistema va ripensato. Quando interviene il VAR evidentemente c'era un dubbio, forse il VAR stesso poteva evitare questo errore".