MN - R. Galli (La Nazione): "Veretout giocatore molto utile, lo era per la Fiorentina: lo può essere anche per il Milan"

Riccardo Galli, giornalista de La Nazione, intervistato da MilanNews.it ha parlato così di Jordan Veretout: "Veretout è un giocatore molto utile, lo era per la mediana della Fiorentina e credo lo possa essere anche per un nuovo Milan. E' un giocatore con grande carattere, tatticamente duttile, nella Fiorentina ha fatto prima il mediano puro, poi è stato spostato a regista e si è trovato molto peggio in questa seconda posizione. E' un giocatore che ha molto mercato, al club viola è arrivata l'offerta del Milan, probabilmente la destinazione che lui preferirebbe dopo che l'inverno scorso era saltata la possibilità di andare al Napoli. La Roma sta tentando la Fiorentina con offerte un po' diverse da quelle del Milan e c'è anche lei. La Fiorentina da Veretout si aspetta 25 milioni in contanti, è consapevole che è difficile che possa arrivare un'offerta di questo tipo. Ha ascoltato la proposta del Milan, fatta solo di contanti, che è abbastanza soddisfacente, ora c'è attesa per l'offerta della Roma che dovrebbe arrivare a metà settimana. Veretout è andato via dal ritiro, non ha seguito la squadra negli Stati Uniti e prenderà una decisione".