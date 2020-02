MN - Raducioiu: "Grande impatto di Ibra. Prima del suo arrivo c'era un ambiente depresso"

Florin Raducioiu, ex giocatore del Milan (1993-94) ed oggi nella rete degli osservatori per la Primavera del club, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it toccando diversi punti, dall'allenatore alla squadra e qualche singolo come il ritorno di Ibrahimovic e l'impatto di Rebic nel mondo Milan: "Sicuramente a livello caratteriale ha inciso in maniera decisiva e fondamentale. Ha avuto un grandissimo impatto sia sulla squadra che sull'allenatore e i tifosi innalzandosi a leader in grado di influenzare sia gli atteggiamenti dei compagni -vedi le dichiarazioni di Leao e non solo- sia quello del tecnico Pioli che ha trovato in Ibrahimovic un giocatore in grado di fare la differenza. I tifosi poi, grazie ai suoi gol e ai suoi colpi magici, sono tornati allo stadio sempre più numerosi in un ambiente quasi depresso prima del suo arrivo."