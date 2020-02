MN - Raducioiu: "Ricordo più bello? L'abbraccio con Van Basten"

Florin Raducioiu, ex giocatore del Milan (1993-94) ed oggi nella rete degli osservatori per la Primavera del club, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: "Ho tantissimi bei ricordi nella mia esperienza al Milan, dalla vittoria dello scudetto a quella della Champions League. Ricordandone uno in particolare dico l'aver abbracciato a Milanello il mio idolo di sempre: Marco Van Basten. Un'esperienza impagabile"