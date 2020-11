MN - Raimondi: "Milan, Lovato è già pronto. Lo abbiamo visto a San Siro"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA), l'inviato rossonero Claudio Raimondi ha parlato così dell'interesse del Milan per Lovato e Kabak: “Kabak? Dipende dalle finanze del club tedesco, ma non è comunque la prima scelta. Il turco andrebbe aspettato e atteso, mentre Lovato abbiamo visto a San Siro che, rigore a parte, è già pronto. Credo che il Milan abbia voglia di un innesto pronto. L’idea era quella di avere Romagnoli e Kjaer a pieno servizio e un giocatore giovane da far crescere in questi mesi, se però l’innesto è funzionale al titolo allora credo che Lovato stia dimostrando in un campionato difficile come la Serie A di essere l’uomo giusto. Kabak è un ottimo difensore, ma bisognerebbe testarlo nel campionato italiano”.