MN - Ramaccioni: "Luci di Marsiglia? Ci stavano prendendo per il naso, era una cosa fatta ad arte"

Silvano Ramaccioni, ex dirigente rossonero, in un'intervista ai microfoni di MilanNews.it (Qui l'intervista integrale) ha parlato della famosa partita di Marsiglia e il problema delle luci: "Marsiglia nacque esclusivamente perchè avevamo la sensazione netta e reale che ci stavano prendendo per il naso. Se l'incidente all'impianto elettrico fosse stato casuale, ce ne saremmo resi conto. Invece fu una cosa fatta ad arte, in un momento della partita in cui noi segnando un gol avremmo potuto rimediare andando ai supplementari. Invece con la rottura di questo filo di speranza, abbiamo avuto la sensazione che avessero fatto i furbi. Da lì poi deriva tutto il seguito. Questa è la chiave sicura di lettura, poi gli errori che sono stati fatti fanno parte della storia del dopo".