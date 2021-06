MN - Repice: "De Paul sarebbe un grande passo in avanti per il Milan"

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato delle voci su De Paul in orbita Milan. Queste le sue parole:

De Paul sarebbe un salto in avanti per il Milan?

"Sì. Io gli argentini li faccio giocare sempre e comunque, in qualsiasi ruolo. Hanno una marcia in più, sono giocatori fantastici che danno l’anima. Anche quelli tecnicamente meno eccelsi che sono venuti nel nostro campionato hanno comunque fatto la differenza. De Paul sì, tanto sì. Un giocatore super, che ha già militato in Serie A e sa come comportarsi, conosce tutto. Sarebbe un passo avanti anche rispetto a Calhanoglu: ha più fisico, più possibilità, più duttilità e più "garra" del turco. A me piace da morire. Se fossi un dirigente, per il centrocampo andrei subito a prendere De Paul e Paredes insieme".