MN - Repice: "Milan primo meritatamente, può e deve lottare per lo scudetto"

Francesco Repice, giornalista di Radio Rai, ha commentato così a Milannews.it la stagione del Milan: "Il Milan deve puntare a vincere sia in Serie A che in Europa. Il Milan è ai sedicesimi dell'Europa League, in campionato è primo meritamente. Allo scudetto inizialmente non credevo ma ora bisogna realizzare che la squadra di Pioli può e deve combattere per il campionato. La cultura della sconfitta appartiene altri, ovvero che il quarto posto è una vittoria. Questo è solo un risultato finanziario perchè il Milan ha dimostrato di poter ambire a ben altri risultati".