MN - Repice su Romagnoli: "Ha fatto bene ma quando il livello si è alzato non è riuscito a fare il salto di qualità"

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato del futuro di Romagnoli al Milann. Queste le sue parole: "Fossi in lui cambierei aria. Non ha fatto quello step che tutti ci aspettavamo. Da enfant prodige viene venduto a una cifra importante e riesce a conquistarsi il ruolo di capitano in un Milan che stava emergendo dalle sabbie mobili. Ha fatto bene, prendendosi tante responsabilità, ma quando il livello si è alzato non è riuscito a fare il salto. Se fossi Romagnoli cercherei di ricostruirmi altrove, perché al Milan la strada mi sembra abbastanza ostruita. Ha perso gli Europei, gli sono stati preferiti Acerbi, Mancini e altri giocatori, per cui qualche domanda me la farei. È ancora giovane, fossi in lui ricomincerei da un’altra parte".