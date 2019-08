MN - Repicie: "Bennacer già pronto per il Milan"

Ai microfoni di MilanNews.it, il giornalista di RadioRai Francesco Repice ha parlato così di Bennacer: "Bennacer è un giocatore pronto. Ora, non è che i giocatori che sono nell’Empoli solo per il fatto di essere dell’Empoli o in squadre non abituate a lottare per il vertice, non sono giocatori che possano vestire la maglia del Milan. Bennacer è un regista classico, un giocatore che fa girare la squadra, che ha anche una buona penetrazione offensiva e una buona capacità di conclusione.