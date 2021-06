MN - Roma: "Kjaer allenatore in campo, Tomori più dinamico: si completano molto bene"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla coppia di difensori rossoneri Kjaer-Tomori: "Kjaer è un allenatore in campo: comanda da dietro tutti, è carismatico e tecnicamente si completa molto con Tomori, che è più dinamico. Per un portiere è importantissimo avere due ragazzi con qualità diverse, perché così li puoi gestire più facilmente adattandoti a chi hai davanti. E più facile quando hai due giocatori di questa caratura, non solo tecnica e di forza, ma anche a livello di mentalità".