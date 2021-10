MN - Roma su Tatarusanu: "Ha dimostrato di essere una buona riserva, ora deve dare continuità"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sull'affidabilità di Tatarusanu: "Sì, è affidabile. Ha dimostrato, nonostante sia stato prima dietro a Donnarumma e a Maignan, di essere buono come riserva e ha fatto bene le poche volte in cui era stato chiamato in causa. Ora deve dare continuità per un periodo un po' più lungo: è questa la cosa più difficile".