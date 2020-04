MN - Sabatini su Ibra: "Tornare al Milan scelta di cuore, ma senza Boban è difficile che resti"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Sandro Sabatini ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: "A me per Ibra dispiace, perché ho visto per la prima volta nelle decisioni di Ibrahimovic un qualcosa di romantico e qualcosa di non legato ai soldi e agli obiettivi di carriera. Lui, secondo me, è andato al Milan perchè gli era rimasto attaccato al cuore rispetto a tante altre squadre. Uno che è stato indeciso tra Boban, Ancelotti e Mihajlovic e ha scelto Milan, vuol dire che senza Boban gli manca la spinta importante che gli serviva per rimanere al Milan".