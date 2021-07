MN - Santi: "Nelle trattative c'è sempre la dimensione economica da considerare. Per Pochettino difficile scegliere tra Navas e Donnarumma"

Il giornalista di Footmercato Santi Aouna, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha commentato così il trasferimento di Donnarumma al PSG:

Cosa si pensa in Francia dell'arrivo al PSG di Gigio Donnarumma?

"I francesi sono contenti dell'arrivo di Donnarumma. Ha enormi qualità nonostante la sua giovane età e ha già un'esperienza di alto livello. Sarà difficile fare una scelta per Pochettino la prossima stagione tra lui e Keylor Navas. Non so se Maldini abbia fatto bene o meno con Donnarumma, ma a volte la trattativa con i dirigenti può essere complicata. C'è anche una dimensione economica da tenere in considerazione".