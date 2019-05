MN - Saronni: "Troppo pessimismo. Elliott vuole ridare valore al Milan e questo passa anche dai risultati sul campo"

In merito al momento del Milan, Andrea Saronni, giornalista di Tgcom24, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul momento: "Per i tifosi è dura, è normle che sia così. Non condivido però tutto questo pessimismo. Bisogna essere realisti e accettare la politica di Elliott e di Gazidis. Non capisco perchè le cose dovrebbero andare peggio degli ultimi anni".

Sulla proprietà: "Ora abbiamo ben chiaro il progetto di Elliott grazie alle parole di ieri di Gazidis. Bisogna sostenere questa proprietà, vediamo cosa faranno e dove ci poteranno. Io non sono mai per la critica a priori, quindi per me è sbagliato iniziare subito a pensare male. L'obiettivo di Elliott è ridare valore al Milan e questo passa anche dai risultati sul campo, per questo io sono fiducioso".