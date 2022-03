MN - Scaramuzzino su Leao: "Lo trovo cresciuto nell'aiuto agli altri reparti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per RaiSport del derby di ieri sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Leao: "Rafa Leao deve ancora acquisire una continuità più mentale che fisica, ma lo trovo cresciuto soprattutto nella capacità di aiutare gli altri reparti. Poi, è chiaro, la differenza la fa quando ha la palla tra i piedi però ieri ho notato anche una buona predisposizione alla fase difensiva senza corse a vuoto. Su questo aspetto, i meriti di Pioli mi paiono evidenti".