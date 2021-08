MN - Scaramuzzino sul modulo: "Il 4-4-2 potrebbe essere uno schema interessante da proporre"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista spesso al seguito del Milan per "Tutto il calcio minuto per minuto", si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul modulo rossonero: "Non sono mai stato un patito dei moduli, ma sicuramente ogni allenatore - e Pioli in questo è un maestro - adatta il modo di giocare sulla base di quelli che sono i calciatori a sua disposizione. Il 4-4-2 potrebbe essere uno schema interessante da proporre, quindi attendo con curiosità le partite ufficiali".