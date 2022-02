MN - Serafini: "Ci aspettavamo degli arrivi in difesa, le trattative proseguiranno in estate"

Luca Serafini, noto giornalista e tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (ASCOLTA QUI il PODCAST) sul mercato di gennaio: "I milanisti sono arrabbiati per una sessione di mercato deludente. Ci si aspettavano degli arrivi in difesa, come avevano detto Pioli e Maldini. Il difensore non è arrivato, le trattative proseguiranno in estate per chiudere. Nel frattempo, è tornato Romagnoli ed è in dirittura d'arrivo il rientro di Tomori. E in questa ottica credo che fosse indispensabile concentrarsi su un giocatore che goda di fiducia per l'immediato ma anche per il futuro e le trattative non sono semplici a gennaio. Poi, tutti possono essere accusati di tutto, ma nelle ultime due sessioni di gennaio prima di questa il Milan aveva portato a casa gente come Ibrahimovic, Kjaer, Saelemaekers e Tomori e in questa ha preso Lazetic, profilo per futuro".