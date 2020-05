MN - Serafini: "Donnarumma? Se il Milan ha delle ambizioni deve provare a rinnovargli il contratto"

Luca Serafini è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni (Qui l'intervista completa) per parlare di vari argomenti, tra cui la situazione Donnarumma: “Se il Milan ha delle ambizioni deve sicuramente provare a rinnovargli il contratto. Lui è una delle pochissime “future bandiere” in Europa, ha 21 anni e già quasi 200 presenze nel Milan. Le sue qualità non si discutono, poi bisogna considerare anche se le sue ambizioni coincidono con quelle del club, e soprattutto dovrà essere convinto Raiola della bontà del nuovo corso rossonero".