MN - Serena: "Il Milan ha bisogno del miglior Kessie, Pioli lo stimolerà"

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Kessie: "Il Milan ha bisogno del miglior Kessie o se non altro quello dello scorso anno. Sono certo che Pioli, un tecnico che ha dimostrato e sta dimostrando le proprie capacità, farà di tutto per stimolarlo nel modo giusto toccando quelle corde che possono risultare determinanti”.