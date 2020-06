MN - Serena: "In una squadra che aveva perso identità, Pioli ha fatto buone cose. E' un allenatore che sa quello che vuole"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha parlato di tante tematiche legate al Milan (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) . Questa la risposta riguardante la permanenza di Pioli:

L'allenatore, appunto: il destino di Pioli sembra essere ormai segnato.

"In una squadra che aveva perso identità e che non sapeva con che tipologia di gioco giocare e con giocatori che non avevano autostima, è arrivato Pioli che, con buonsenso ed esperienza accumulata nel corso della propria carriera, ha fatto buone cose. Quest'anno va per i 55 anni, quindi sta entrando nella fase di completa maturazione come allenatore. E' vero, non ha vinto grandi cose per il momento, però è pronto per vincerle. Secondo me, il club che va a prendere Pioli può investire tranquillamente su di lui: è una persona seria e un allenatore che sa quello che vuole".