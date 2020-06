MN - Serena: "La proprietà e la dirigenza del Milan, al momento, hanno l'Arsenal come modello di riferimento"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha parlato di tante tematiche legate al Milan (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) . Questa la risposta riguardante il progetto rossonero:

Pioli meriterebbe la riconferma?

"Nel calcio ci sono i momenti storici. La proprietà e la dirigenza del Milan, al momento, mi sembra che abbiano l'Arsenal come modello di riferimento. Ovvero una squadra che deve tornare stabilmente in Champions League ed autoalimentarsi sotto il profilo economico. Quindi deve avere dei giovani e qualche volta rivenderli. Per mettere in pratica questo progetto serve un allenatore didattico, alla Giampaolo. Con il tecnico ex Samp, però, l'idea è naufragata nel giro di pochissime partite, quindi non basta avere un gruppo di giovani, ma nei ruoli chiave serve investire su dei giocatori esperti, che possano fungere da guida anche per i più giovani".