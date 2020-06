MN - Serena: "La Roma ha un allenatore bravo mentre il Milan ha una proprietà seria e un tecnico in dubbio"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha parlato di tante tematiche legate al Milan (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) . Questa la risposta riguardante le sue sensazioni per la gara tra Milan e Roma di domani:

Che Milan-Roma si attende domani?

"Si incontrano due club che hanno problemi societari, anche se di natura differente. La Roma ha un allenatore bravo, che viene apprezzato e che fa giocare bene la squadra in verticale. Il Milan ha una proprietà seria e decisa, ma con un allenatore in dubbio. Nelle prime apparizioni sono due squadra che hanno dimostrato di essere in forma, quindi mi aspetto una gara come solitamente è Milan-Roma: ricca di emozioni e di gol".