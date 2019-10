MN - Serena: "Non si è ancora capito se Leão è una punta, non è lucido sotto porta"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, Aldo Serena ha commentato il periodo poco felice dei rossoneri, parlando anche dei singoli. Ecco le sue parole sugli attaccanti della squadra allenata da Pioli: "Leão è un progetto. Secondo me non si è ancora capito se sia una punta centrale o un attaccante esterno. Non ha la lucidità sotto porta, anche se con quelle qualità può spaccarti una partita. Magari tra un po' sarà anche lucido sotto porta, è giovane. Adesso io andrei su un giocatore che davanti i movimenti li fa giusti e se gli do palloni di un certo tipo ci arriva. Piatek ha bisogno del sostegno della squadra, a differenza di Leão".